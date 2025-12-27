Θλίψη στο Μεσολόγγι: Έφυγε αιφνιδίως ο 54χρονος επιστήμονας Ασημάκης Γριβόπουλος

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου ο αιφνίδιος θάνατος του 54χρονου Ασημάκη Ν. Γριβόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, σκορπίζοντας ανείπωτη οδύνη σε συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν.

Ο 54χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του, όταν οικεία του πρόσωπα, ανήσυχα από την έλλειψη επικοινωνίας, ζήτησαν τη συνδρομή κλειδαρά και αστυνομικών για να ανοίξει η πόρτα της κατοικίας. Στο σημείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, με την καρδιά του να τον προδίδει αιφνιδίως. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Ασημάκης Γριβόπουλος υπήρξε αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιο Πατρών, με μια ιδιαίτερα αξιόλογη ακαδημαϊκή πορεία. Η επιστημονική του διαδρομή τον οδήγησε σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, όπου δραστηριοποιήθηκε με συνέπεια και υψηλό επίπεδο γνώσης.

Για ένα διάστημα είχε επιστρέψει και στην Ελλάδα, προσφέροντας το επιστημονικό του έργο στη διδασκαλία και την έρευνα, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα τόσο στους συναδέλφους του όσο και στους φοιτητές του.

Πηγή: messolonghinews.gr

