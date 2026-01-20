Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου

Στο πένθος βυθίστηκαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες μετά την είδηση ότι η Γωγώ Ρωμαίου έφυγε από τη ζωή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον μέσω των social media, αποχαιρετώντας την με λόγια αγάπης και συγκίνησης. Ανάμεσά τους και η στενή της φίλη και επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου Bodega, Μπέλλα Αμπατζάκη, η οποία σε ανάρτησή της έγραψε: «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου», συνοδεύοντας το μήνυμά της με λόγια αποχαιρετισμού.

Η Γωγώ Ρωμαίου καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι σε ηλικία μόλις 17 ετών. Η πρώτη της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας έναν κύκλο πολυετούς παρουσίας στη λαϊκή σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα του χώρου, όπως ο Σταμάτης Γονίδης, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Χάρης Κωστόπουλος και ο Σπύρος Σπυράκος, αφήνοντας το στίγμα της στη νυχτερινή διασκέδαση.

Το καλοκαίρι του 2025 είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο της τραγούδι με τίτλο Το Μαγαζί… Το Κλείσαμε, συνεχίζοντας μέχρι τέλους την επαφή της με τη μουσική.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025 είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα της, μια απώλεια που, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, τη συγκλόνισε βαθιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



