Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα στα 90 της

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκαλεί η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Μάγδας Λέκκα. Την απώλεια γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, κάνοντας λόγο για μια δραστήρια και ιδιαίτερα αγαπητή παρουσία στον χώρο του θεάτρου.

10 Φεβ. 2026 12:32
Pelop News

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα, αφήνοντας πίσω της μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται ότι η απώλεια της ηθοποιού ήταν απρόσμενη, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τον θάνατό της. Παράλληλα, επισημαίνεται η ενεργή παρουσία της έως τα τελευταία χρόνια, τόσο στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και στη δράση της ως πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών.

Η Μάγδα Λέκκα ήταν σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφίδη. Όπως σημειώνεται, παρέμεινε δραστήρια μέχρι πρόσφατα, συνεχίζοντας να εργάζεται και να στηρίζει συναδέλφους της, ενώ διατηρούσε έντονο ενδιαφέρον για το θέατρο και τη νέα γενιά καλλιτεχνών.

Συνάδελφοί της τη θυμούνται ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα θετικό, πρόθυμο να βοηθήσει και πάντα παρόντα στις καλλιτεχνικές εξελίξεις, με αγάπη για την τέχνη και για τους ανθρώπους του χώρου.

