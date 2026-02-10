Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα στα 90 της

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα, αφήνοντας πίσω της μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται ότι η απώλεια της ηθοποιού ήταν απρόσμενη, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τον θάνατό της. Παράλληλα, επισημαίνεται η ενεργή παρουσία της έως τα τελευταία χρόνια, τόσο στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και στη δράση της ως πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών.

Η Μάγδα Λέκκα ήταν σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφίδη. Όπως σημειώνεται, παρέμεινε δραστήρια μέχρι πρόσφατα, συνεχίζοντας να εργάζεται και να στηρίζει συναδέλφους της, ενώ διατηρούσε έντονο ενδιαφέρον για το θέατρο και τη νέα γενιά καλλιτεχνών.

Συνάδελφοί της τη θυμούνται ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα θετικό, πρόθυμο να βοηθήσει και πάντα παρόντα στις καλλιτεχνικές εξελίξεις, με αγάπη για την τέχνη και για τους ανθρώπους του χώρου.

