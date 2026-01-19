Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης, μετά από μακρά και δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Ο εκλιπών ήταν απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής, Πόλεων και Κτηρίων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε με συνέπεια και αφοσίωση στον κλάδο του, συμμετέχοντας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα περιλάμβανε έργα μεγάλης κλίμακας, τόσο στον τομέα των υποδομών όσο και στον τουριστικό και εμπορικό τομέα. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων στη Σαντορίνη, όπως Villas, SantoMine, Orama και Radisson Blu, καθώς και στο Casa Marron της Grecotel στην Αχαΐα. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο σε σημαντικά έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων (τμήμα Νάξος – Θήρα – Λαύριο), ο Νέος Λιμένας Πατρών, η Ολυμπία Οδός (τμήμα Κόρινθος – Πάτρα), ο ΧΥΤΥ Π.Ε. Ηλείας, ο νέος Υποσταθμός ΑΔΜΗΕ στη Σαντορίνη, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς και η κατασκευή και ολοκλήρωση σχολικών και εμπορικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και καταστήματα της ΑΦΟΙ Βερόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.

Ο Μαρίνος Σκανδάμης αφήνει πίσω τη σύζυγό του Πηνελόπη Μπουζαλά και τα δύο του παιδιά, την Ειρήνη, τελειόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, και τον Νίκο, φοιτητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 2.30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου, στις Καμάρες Αιγιάλειας.

