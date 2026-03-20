Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Συναγερμός σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ όταν θραύσματα από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο έπεσαν στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, μετά την αναχαίτισή του από την ισραηλινή αεράμυνα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο πύραυλος δεν έπληξε απευθείας τον στόχο του, αλλά καταρρίφθηκε πριν φτάσει στο σημείο, με αποτέλεσμα τμήματά του να πέσουν στην περιοχή και να προκαλέσουν ζημιές, μεταξύ άλλων και σε χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία.

Footage shows the moment a fragment from an Iranian ballistic missile struck Jerusalem’s Old City. According to the IDF, the missile was intercepted, and fragments fell down, causing damage at a parking lot in the Jewish Quarter, around 400 meters from the Western Wall and… pic.twitter.com/jBdygrBZTs — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Δυτικό Τείχος και το συγκρότημα του Τεμένους Αλ-Άκσα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και των συνεργείων έκτακτης ανάγκης.

Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem’s Old City, following Iran’s latest ballistic missile attack. Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say. pic.twitter.com/yL7h05K044 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026

Μέχρι στιγμής, οι ιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς, ενώ οι ζημιές περιορίζονται κυρίως στο σημείο όπου κατέληξαν τα θραύσματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή της πτώσης, ωστόσο η εικόνα που προκύπτει από τις επίσημες αναφορές είναι ότι επρόκειτο για συντρίμμια από αναχαίτιση και όχι για άμεσο πλήγμα του ίδιου του πυραύλου στην Παλιά Πόλη.

WATCH: Missile fragment impacts in the Jewish Quarter of Jerusalem’s Old City 👇 For more news and updates, visit our official website 👇 https://t.co/4eQnhFUouN pic.twitter.com/H6zwL5D8XV — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 20, 2026

