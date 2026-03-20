Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ζημιές προκλήθηκαν στην περιοχή της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ όταν θραύσματα από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, που είχε προηγουμένως αναχαιτιστεί, έπεσαν κοντά σε ιστορικά και θρησκευτικά σημεία της πόλης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

20 Μαρ. 2026 17:23
Pelop News

Συναγερμός σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ όταν θραύσματα από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο έπεσαν στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, μετά την αναχαίτισή του από την ισραηλινή αεράμυνα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο πύραυλος δεν έπληξε απευθείας τον στόχο του, αλλά καταρρίφθηκε πριν φτάσει στο σημείο, με αποτέλεσμα τμήματά του να πέσουν στην περιοχή και να προκαλέσουν ζημιές, μεταξύ άλλων και σε χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Δυτικό Τείχος και το συγκρότημα του Τεμένους Αλ-Άκσα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και των συνεργείων έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής, οι ιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς, ενώ οι ζημιές περιορίζονται κυρίως στο σημείο όπου κατέληξαν τα θραύσματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή της πτώσης, ωστόσο η εικόνα που προκύπτει από τις επίσημες αναφορές είναι ότι επρόκειτο για συντρίμμια από αναχαίτιση και όχι για άμεσο πλήγμα του ίδιου του πυραύλου στην Παλιά Πόλη.

