Θρασύτατος απατεώνας έπεισε γιαγιά να βγάλει έξω από το σπίτι της 3.000 ευρώ λόγω…. ραδιενέργειας
Ο 41χρονος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, έκλεψε τα χρήματα της 79χρονης, αλλά συνελήφθη από στελέχη της υπηρεσίας Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου
Πλέον στη δικαιοσύνη θα παραπεμφθεί 41χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατάφερε να εξαπατήσει 78χρονη, αφαιρώντας της χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισε την 78χρονη να βγάλει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα, εξαιτίας κινδύνου από… ραδιενέργεια – όπως επικαλέστηκε.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στην πόλη τη Ρόδου. Ο δράστης συνελήφθη χθες, 4 Μαρτίου από στελέχη της υπηρεσίας Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
