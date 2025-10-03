Θρίαμβος του Γκαβέλα στα 100μ. Τ11 και στο Νέο Δελχί, Παγκόσμιος πρωταθλητής!

Έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024

Θρίαμβος του Γκαβέλα στα 100μ. Τ11 και στο Νέο Δελχί, Παγκόσμιος πρωταθλητής!
03 Οκτ. 2025 17:49
Pelop News

Συνεχίζει την κυριαρχία του ο Νάσος Γκαβέλας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης με οδηγό (guide) τον Δημήτρη Χρυσάφη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100μ. Τ11 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί.

Για την ακρίβεια ο Γκαβέλας διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Παράλληλα διεύρυνε μια αξιοθαύμαστη συλλογή χρυσών μεταλλίων στα μεγάλα διεθνή ραντεβού, καθώς έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ έχει και τα χρυσά μετάλλια στα 100μ. Τ12 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του μήκους ανδρών Τ37 με 5,85μ και ο Γαβριήλ Αραμπατζής με την 8η καλύτερη επίδοση 4:11.75, προκρίθηκε στον τελικό στα 1.500μ. Τ20.
