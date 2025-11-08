Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στα Σκούρτα Βοιωτίας

Άλυτο παραμένει το μυστήριο με τη σορό άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας το βράδυ της Παρασκευής 07.11.2025, και έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα με τις αρχές να ερευνούν τη δολοφονία.

Ο άνδρας, βρέθηκε σε ερημική τοποθεσία, σε χωράφι από έναν διερχόμενο κυνηγό, ο οποίος εντόπισε το καμένο αυτοκίνητο και έγινε μάρτυρας του αποτρόπαιου θεάματος. Μέσα στο όχημα, στα πίσω καθίσματα, είδε τη σορό ενός άνδρα δεμένου πισθάγκωνα με χειροπέδες και απανθρακωμένο, και αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, με το σενάριο της δολοφονίας να διερευνάται.

Οι έρευνες των αστυνομικών έχουν στραφεί στην ταυτοποίηση της σορού, ψάχνοντας ανθρώπους που έχουν δηλωθεί εξαφανισμένοι την τελευταία εβδομάδα.

Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται ένας οικοδόμος από την Εύβοια, Αλβανικής καταγωγής, που την προηγούμενη Τρίτη, 04.11.2025, είχε φύγει μαζί με κάποιο άλλο άτομο να πάει στα Βίλια.

Ο άνδρας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του με την οικογένειά του να δηλώνει την εξαφάνισή του.

Το αυτοκίνητο του άντρα που βρέθηκε απανθρακωμένος, έχει εντοπιστεί στην περιοχή της Βοιωτίας, έχει πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζεται.

Οι έρευνες έχουν επίσης στραφεί στο να εντοπιστεί το άτομο που είχαν πάει μαζί στην περιοχή.

Η σορός, είναι αδύνατο να ταυτοποιηθεί καθώς ο άνδρας είναι απανθρακωμένος και έτσι, αύριο ή μεθαύριο συγγενικό πρόσωπο του άνδρα που είχε δηλωθεί εξαφανισμένος, θα δώσει δείγμα DNA για να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία το έγκλημα ήταν καλά οργανωμένο καθώς το όχημα στο οποίο εντοπίστηκε καμένος ο άνδρας και δεμένος με χειροπέδες ήταν κλεμμένο από την περιοχή της Γλυφάδας, χρώματος μπλε και οι πλαστές πινακίδες που είχε ήταν από ένα πανομοιότυπο αυτοκίνητο στην Κατερίνη.
Αν αποδειχτεί ότι ο αγνοούμενος Αλβανός οικοδόμος είναι το θύμα, τότε τα σενάρια είναι είτε να είχε κάποια συνδιαλλαγή με κάποιο κύκλωμα είτε να βρέθηκε τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο και με τον μακάβριο αυτό τρόπο να θέλησαν να του κρατήσουν το στόμα κλειστό.

Η δολοφονία αυτή σε πρώτο πλάνο δε φαίνεται να συνδέεται με την μαφιόζικη εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στον Επτάλοφο το περασμένο Σάββατο (01.11.2025) όμως ο τρόπος που έγινε το έγκλημα, αφήνει ανοιχτά προς εξέταση όλα τα ενδεχόμενα.
