«Θρίλερ» στον αέρα με την πτήση της Μάντσεστερ Σίτι – Αναγκαστική προσγείωση στο Λίβερπουλ

Στιγμές τρόμου έζησαν στον αέρα οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι κατά την επιστροφή τους στο Μάντσεστερ μετά τον αγώνα με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Champions League

Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Λίβερπουλ την Τετάρτη, αφού οι ισχυροί άνεμοι δεν του επέτρεψαν να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Μάντσεστερ.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο πιλότος του αεροπλάνου έκανε 3 φορές κύκλο πάνω από το Μάντσεστερ προτού ληφθεί η απόφαση για αποβίβαση στο αεροδρόμιο John Lennon του Λίβερπουλ

Η Σίτι με δημόσιευμά της στο Twitter επιβεβαίωσε ότι η ομάδα προσγειώθηκε με ασφάλεια:

«Επιβεβαιώνουμε πως το αεροπλάνο που μετέφερε την πρώτη ομάδα από την Λισαβόνα στο Μάντσεστερ, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λίβερπουλ, εξαιτίας δυνατών ανέμων που έφεραν δυσκολίες κατά την πτήση».

