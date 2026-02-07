Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα

Σε υπόθεση με όλο και πιο σοβαρές διαστάσεις εξελίσσεται η εξαφάνιση του γιατρού Αλέξιου Τσικόπουλου από την Κρήτη, καθώς φίλοι και συνάδελφοί του κατέγραψαν ενδείξεις ψηφιακής δραστηριότητας στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, φίλος του παρατήρησε ύποπτη κίνηση στους λογαριασμούς του, ενώ στη συνέχεια συνάδελφός του επιβεβαίωσε ότι έλαβε ειδοποίηση στο κινητό της πως ο αγνοούμενος γιατρός ενεργοποίησε την εφαρμογή Threads, η οποία συνδέεται με Instagram και Facebook. Το γεγονός αυτό γεννά ερωτήματα για το ποιος μπορεί να χειρίζεται τους λογαριασμούς του.





Όπως ανέφερε η ίδια, η ειδοποίηση την αναστάτωσε έντονα, καθώς έδειχνε ότι ο λογαριασμός του ήταν ενεργός λίγα μόλις λεπτά πριν. Εκφράζει την ανησυχία μήπως κάποιος άλλος έχει αποκτήσει πρόσβαση, πιθανώς για να διαγράψει στοιχεία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.





Στο μεταξύ, φίλοι του γιατρού μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων και ιδιαίτερα αγαπητό. Ένας από αυτούς, που ζει στο εξωτερικό, περιέγραψε τον Αλέξη Τσικόπουλο ως «διαμάντι» χαρακτήρα, ενώ αποκάλυψε ότι την περίοδο πριν από την εξαφάνισή του περνούσε μια δύσκολη φάση μετά από προσωπικό χωρισμό, χωρίς ωστόσο να θεωρεί πιθανό να έκανε κακό στον εαυτό του.





Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, την ώρα που το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του παραμένει άλυτο.

