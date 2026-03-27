Θρίλερ με βρέφος 10 μηνών στην Πάτρα: Με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο, στο «μικροσκόπιο» το οικογενειακό περιβάλλον

27 Μαρ. 2026 8:17
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το ενδεχόμενο κακοποίησης ενός βρέφους μόλις 10 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, «Καραμανδάνειο».

Το μωρό διακομίσθηκε το βράδυ της Πέμπτης επειγόντως από περιοχή της Ηλείας στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Κατά την εξέταση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε πως το βρέφος έφερε κατάγματα στα κάτω άκρα και εγκαύματα, εικόνα που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Η παρέμβαση των Αρχών Λόγω της φύσης των τραυμάτων, οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να ενημερώσουν τις αστυνομικές αρχές, καθώς τα ευρήματα δεν φαινόταν να συνάδουν με ατύχημα.

Αυτή τη στιγμή, το βρέφος βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού στην Ηλεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

