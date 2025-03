Θρίλερ στη Λιθουανία με τους τέσσερις αγνοούμενους Αμερικανούς στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ

Συνέχεια στο θρίλερ στη Λιθουανία με τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που αγνοούνται όταν το τεθωρακισμένο όχημα, στο οποίο φέρεται να βρίσκονταν, έπεσε σε έλος, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη τους.

Οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης στην Λιθουανία κατάφεραν να σημειώσουν σημαντική πρόοδο, αφού ο στρατός ανακοίνωσε σήμερα (31/3) ότι το τεθωρακισμένο όχημα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε, χωρίς όμως να αναφερθεί στους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες.

Οι τέσσερις Αμερικανοί, που βρίσκονταν στη Λιθουανία τους τελευταίους δύο μήνες, συμμετείχαν σε στρατιωτικά γυμνάσια σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στην Παμπράντε, μια πόλη κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

«Το όχημα ανακτήθηκε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ραϊμούντας Βαλκσνόρας.

Απαίτησε «τον σεβασμό και την αλληλεγγύη όλων εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών», κυρίως για την τύχη των αγνοουμένων. Η Λιθουανή υπουργός Άμυνας, Ντοβίλ Σακαλιέν, διευκρίνισε στη συνέχεια πως «η επιχείρηση ρυμούλκησης ολοκληρώθηκε στις 04:30» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Lithuania said rescuers have recovered the armored vehicle that was carrying four missing US soldiers from a peat bog in a military training area in the Baltic country https://t.co/tuIXdcfwo0 pic.twitter.com/CvMphb7M0E

— Reuters (@Reuters) March 31, 2025