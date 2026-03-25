Θρίλερ στη Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε οπτικό υλικό από τις προσπάθειες του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 34χρονου πιλότου και έμπειρου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης. Οι έρευνες, που συνεχίζονται για τέταρτο εικοσιτετράωρο, εστιάζουν στο επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα σπήλαιο βάθους 28 μέτρων με ισχυρά υπόγεια ρεύματα.

Διαβάστε επίσης: Βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής. Ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη, που αγνοείται

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (25/03), οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό από την κάμερα που έφερε ο δύτης στον εξοπλισμό του. Στο βίντεο φέρονται να καταγράφονται οι δραματικές προσπάθειες του 34χρονου να απεγκλωβιστεί από το σημείο. Παράλληλα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός βατραχοπέδιλου, μιας φιάλης οξυγόνου και του υποβρύχιου καταδυτικού σκούτερ του αγνοούμενου.

Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος διέθετε ειδική συσκευή παροχής οξυγόνου με αυτονομία επιπλέον ωρών, οι ελπίδες για την ανεύρεσή του εν ζωή εξανεμίζονται. Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες, ενώ στο σημείο παραμένουν συγγενείς και φίλοι του αγνοούμενου, αναμένοντας την ολοκλήρωση των ερευνών. Σημειώνεται ότι στο σημείο της κατάδυσης υπάρχει προειδοποιητική σήμανση που απαγορεύει την κάθοδο σε βάθος άνω των 30 μέτρων λόγω της εξαιρετικής επικινδυνότητας του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



