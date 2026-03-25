Θρίλερ στη Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε οπτικό υλικό από τις προσπάθειες του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Τέταρτη ημέρα ερευνών στα Λιμανάκια. Σβήνουν οι ελπίδες για τον έμπειρο δύτη που αγνοείται.

25 Μαρ. 2026 18:26
Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 34χρονου πιλότου και έμπειρου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης. Οι έρευνες, που συνεχίζονται για τέταρτο εικοσιτετράωρο, εστιάζουν στο επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα σπήλαιο βάθους 28 μέτρων με ισχυρά υπόγεια ρεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (25/03), οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό από την κάμερα που έφερε ο δύτης στον εξοπλισμό του. Στο βίντεο φέρονται να καταγράφονται οι δραματικές προσπάθειες του 34χρονου να απεγκλωβιστεί από το σημείο. Παράλληλα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός βατραχοπέδιλου, μιας φιάλης οξυγόνου και του υποβρύχιου καταδυτικού σκούτερ του αγνοούμενου.

Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος διέθετε ειδική συσκευή παροχής οξυγόνου με αυτονομία επιπλέον ωρών, οι ελπίδες για την ανεύρεσή του εν ζωή εξανεμίζονται. Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες, ενώ στο σημείο παραμένουν συγγενείς και φίλοι του αγνοούμενου, αναμένοντας την ολοκλήρωση των ερευνών. Σημειώνεται ότι στο σημείο της κατάδυσης υπάρχει προειδοποιητική σήμανση που απαγορεύει την κάθοδο σε βάθος άνω των 30 μέτρων λόγω της εξαιρετικής επικινδυνότητας του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

