Βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής. Ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη, που αγνοείται

Πλέον για 3η συνεχόμενη ημέρα παραμένει σε επιφυλακή η περιοχή στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη. Μάλιστα, στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου» εντοπίστηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη αναπνευστικής συσκευής, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την έκβαση της υπόθεσης.

«Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω», αποκαλυπτικές συνομιλίες που καίνε τον Tiktoker

Το απόγευμα της Τρίτης 24.03.2026 οι έρευνες συνεχίζονταν και στο ίδιο σημείο στη Βουλιαγμένη και σε βάθος περίπου 30 μέτρων, βρέθηκαν επιπλέον αντικείμενα, μία φιάλη αναπνευστικής συσκευής, ένα βατραχοπέδιλο και ένα υποβρύχιο σκούτερ, με τις αρχές να εξετάζουν αν ανήκουν στον 34χρονο αγνοούμενο δύτη.

Τα ίχνη του δύτη χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 22.03.2026 και από τότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού, η οποία διεξάγεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι συγγενείς και οι φίλοι του εξακολουθούν να ελπίζουν, ωστόσο οι πιθανότητες λιγοστεύουν, με τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών.

Στις έρευνες συμμετέχει η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες από ιδιωτικά συνεργεία. Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος διέθετε προηγμένο εξοπλισμό, όπως υποβρύχιο σκούτερ και επιπλέον παροχή οξυγόνου, το κρίσιμο χρονικό όριο των 3 έως 5 ωρών έχει ήδη ξεπεραστεί, γεγονός που μετατρέπει την επιχείρηση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και σχεδόν απέλπιδα προσπάθεια εντοπισμού.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται στο «πηγάδι του διαβόλου», έναν υποθαλάσσιο σχηματισμό σε βάθος περίπου 28 μέτρων. Το άνοιγμά του, διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, οδηγεί σε ένα περίπλοκο δίκτυο από στενές στοές, που καθιστούν την κατάδυση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το σημείο αυτό είναι γνωστό στην παγκόσμια κοινότητα δυτών για την επικινδυνότητά του, καθώς η περιορισμένη ορατότητα και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις δύτες στο παρελθόν.

