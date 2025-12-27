Θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής το ΙΧ στο Μπέλλες – Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το θρίλερ της εξαφάνισης του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες διαψεύδουν το ενδεχόμενο σύνδεσης του οχήματος που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες με τον αγνοούμενο 45χρονο.

27 Δεκ. 2025 14:12
Pelop News

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες στις Σέρρες για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, με τις Αρχές να αποκλείουν πλέον το ενδεχόμενο το όχημα που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Το βράδυ της Παρασκευής εντοπίστηκε ΙΧ στην κορυφογραμμή του Όρος Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη. Αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι το όχημα θα μπορούσε να ανήκει στον 45χρονο, ωστόσο νεότερες πληροφορίες ανέτρεψαν αυτό το σενάριο.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής που επικαλείται η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο ήταν παρατημένο στο σημείο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν συνδέεται με τον αγνοούμενο. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται με παλαιότερη υπόθεση παράνομης μετακίνησης μεταναστών στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, κυνηγοί από τη Βουλγαρία εντόπισαν εξάρτημα αυτοκινήτου σε κοντινή απόσταση, το οποίο ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων. Το εύρημα έχει ήδη τεθεί υπό εξέταση, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής ασφαλές συμπέρασμα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διεξάγονται σε δύσβατες ορεινές περιοχές με τη συμμετοχή ειδικών κλιμακίων της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένου σκύλου, πυροσβεστών, αστυνομικών και εθελοντών. Στην επιχείρηση συνδράμουν, μεταξύ άλλων, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, καθώς και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης, με χρήση drone και οχημάτων 4×4.

Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της Πυροσβεστικής έφυγε από το σπίτι του, όπου διαμένει με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές του κάρτες. Στο χέρι του φορούσε smartwatch, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη των ερευνών.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού του, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

