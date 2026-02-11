Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα βρέθηκε στα Καμίνια

Οι Αρχές του Ηρακλείου βρίσκονται σε πλήρη συναγερμό μετά τον εντοπισμό πτώματος άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης, στην περιοχή των Καμινίων, το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες προχώρησαν στην απομόνωση της περιοχής και στην έναρξη ερευνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας φέρεται να ήταν γνωστός στις Αρχές ως χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση της σορού και τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του θανάτου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να δώσει τις πρώτες καθοριστικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



