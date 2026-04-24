Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Ταμπουρωμένος 51χρονος απειλεί να αυτοκτονήσει μετά από ομηρία της μητέρας του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερο εικοσιτετράωρο η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου ένας 51χρονος άνδρας παραμένει ταμπουρωμένος εντός της οικίας του, κρατώντας μια κυνηγετική καραμπίνα. Το περιστατικό, που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, κινητοποίησε τις αρχές μετά από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Ο συναγερμός σήμανε στις 18:00, όταν η 81χρονη μητέρα του δράστη κατάφερε να ειδοποιήσει την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας πως ο γιος της την είχε κακοποιήσει και την κρατούσε όμηρο υπό την απειλή όπλου. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισαν άμεσα το σημείο, ενώ ειδικός διαπραγματευτής ξεκίνησε μια εξαντλητική προσπάθεια επικοινωνίας με τον 51χρονο.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πείστηκε αργά το βράδυ να απελευθερώσει την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο, ο ίδιος αρνείται πεισματικά να παραδώσει το όπλο του και να βγει από το σπίτι, παραμένοντας οχυρωμένος στο εσωτερικό. Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ασφάλειας, διατηρώντας την περίμετρο αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 51χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα εύφλεκτη και επικίνδυνη. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τον ειδικό της αστυνομίας να επιχειρεί να εκτονώσει την ένταση και να πείσει τον άνδρα να παραδοθεί ομαλά.

Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Εάν οι προσπάθειες προσέγγισης δεν αποδώσουν καρπούς τις επόμενες ώρες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο δυναμικής επέμβασης από ειδικές μονάδες της Αστυνομίας, προκειμένου να ακινητοποιηθεί ο δράστης πριν προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.

