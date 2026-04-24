Θρίλερ στην Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου: Πρωταθλητής τζούντο συνελήφθη με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, η οποία παραπέμπει σε μεθόδους οργανωμένου εγκλήματος, απασχολεί από το βράδυ της Τετάρτης τις αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός τεράστιου χρηματικού ποσού σε όχημα γνωστού αθλητή. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ένας διακεκριμένος πρωταθλητής του τζούντο, ο οποίος ακινητοποιήθηκε για έλεγχο από αστυνομικούς στην εθνική οδό Πατρών– Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο εύρημα: στο πορτμπαγκάζ του οχήματος υπήρχαν σακούλες σούπερ μάρκετ που περιείχαν μετρητά, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1.150.000 ευρώ. Ο αθλητής προσήχθη άμεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου και εξετάστηκε εξονυχιστικά από τους αξιωματικούς της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωταθλητής διατήρησε την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ισχυριζόμενος πως λειτουργούσε ως μεσάζοντας. Όπως φέρεται να κατέθεσε, το ποσό συγκεντρώθηκε από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής με σκοπό να παραδοθεί σε έτερο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Πελοπόννησο. Παρά το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λευκό ποινικό μητρώο, οι ισχυρισμοί του ελέγχονται με μεγάλη προσοχή.

Οι έρευνες των Αρχών κινούνται σε τρεις άξονες. Πρώτον, εξετάζεται αν τα χρήματα αποτελούν προϊόν παράνομης δραστηριότητας. Δεύτερον, αν πρόκειται για περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις (ξέπλυμα χρήματος) και τρίτον, αν το περιστατικό συνδέεται με μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει η ταυτότητα του τελικού παραλήπτη που κατονόμασε ο αθλητής, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της αναφερόμενης συναλλαγής.

Ο πρωταθλητής αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, παραμένοντας ωστόσο στη διάθεση των Αρχών. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθεί εκ νέου για κατάθεση, όπου θα υποχρεωθεί να προσκομίσει επίσημα τραπεζικά παραστατικά ή νόμιμα έγγραφα που να δικαιολογούν την κατοχή και τη μεταφορά ενός τόσο μεγάλου χρηματικού ποσού.

