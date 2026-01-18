Θρίλερ στον Ταΰγετο για οκτώ ορειβάτες: Τέσσερις οι τραυματίες, οι δύο μεταφέρονται με φορεία

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού της ομάδας των ορειβατών από δύσβατο σημείο, κοντά στη κορυφή «Προφήτης Ηλίας», στον Ταΰγετο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μμ για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, η οποία ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα.

Υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τραυματίες είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα εκ των οποίων οι δύο μεταφέρονται με φορεία στο καταφύγιο που βρίσκεται κοντά, όπου, εκεί θα τους παραλάβουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και θα τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της περιοχής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέλος της ομάδας γλίστρησε και καθώς ήταν δεμένοι μεταξύ τους συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους και κατέληξαν σε χαράδρα.

Νωρίτερα, έγινε προσπάθεια να τους προσεγγίσουν από αέρος αλλά απέτυχε λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου και ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

