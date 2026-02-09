Θρήνος στη Λαμία: Αιφνίδιος θάνατος 43χρονου αστυνομικού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τα αίτια

Ένας 43χρονος αστυνομικός, πατέρας δύο παιδιών και εν ενεργεία στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., άφησε αιφνιδίως την τελευταία του πνοή στη Λαμία, προκαλώντας βαθιά θλίψη στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του έχοντας ρεπό, όταν η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει και διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Λαμίας, ωστόσο, παρά τις ενέργειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων θανάτου έχει δοθεί εντολή από το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας ώστε να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

