Θρήνος στη ροκ σκηνή: Πέθανε ο Φιλ Κάμπελ των Motörhead σε ηλικία 64 ετών

Τη θλίψη στον χώρο της ροκ έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Φιλ Κάμπελ, του κιθαρίστα που συνδέθηκε όσο λίγοι με την πορεία των Motörhead, σε ηλικία 64 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του, αναφέροντας ότι ο μουσικός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από μια σύνθετη χειρουργική επέμβαση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικοί του άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον Φιλ Κάμπελ ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα και παππού, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώρισαν. Παράλληλα, ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του έγινε μέσω των social media από το συγκρότημα Phil Campbell and the Bastard Sons, το σχήμα που είχε δημιουργήσει μαζί με τους τρεις γιους του, Τοντ, Ντέιν και Τάιλα.

Ήδη από τον Φεβρουάριο είχαν υπάρξει ενδείξεις ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς το συγκρότημα είχε ανακοινώσει την ακύρωση προγραμματισμένης περιοδείας στην Αυστραλία, έπειτα από σχετικές ιατρικές οδηγίες.

Ο Φιλ Κάμπελ είχε ενταχθεί στους Motörhead το 1984 και παρέμεινε βασικό μέλος του συγκροτήματος μέχρι το τέλος της πορείας του, το 2015, μετά τον θάνατο του Λέμι. Η πρώτη του στούντιο εμφάνιση με το συγκρότημα ήρθε με το Orgasmatron το 1986, ενώ στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ιστορίας της μπάντας.

Με την ιδιαίτερη κιθαριστική του ταυτότητα, ο Κάμπελ συνέβαλε καθοριστικά στον ήχο των Motörhead και στη διατήρηση της δυναμικής τους για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο θάνατός του αφήνει ένα αισθητό κενό στη σκληρή ροκ σκηνή και στους φίλους του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο.

