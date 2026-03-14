Θρήνος στη ροκ σκηνή: Πέθανε ο Φιλ Κάμπελ των Motörhead σε ηλικία 64 ετών

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο ιστορικός κιθαρίστας έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη στην εντατική, ύστερα από πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση.

14 Μαρ. 2026 15:48
Pelop News

Τη θλίψη στον χώρο της ροκ έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Φιλ Κάμπελ, του κιθαρίστα που συνδέθηκε όσο λίγοι με την πορεία των Motörhead, σε ηλικία 64 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του, αναφέροντας ότι ο μουσικός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από μια σύνθετη χειρουργική επέμβαση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικοί του άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον Φιλ Κάμπελ ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα και παππού, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώρισαν. Παράλληλα, ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του έγινε μέσω των social media από το συγκρότημα Phil Campbell and the Bastard Sons, το σχήμα που είχε δημιουργήσει μαζί με τους τρεις γιους του, Τοντ, Ντέιν και Τάιλα.

Ήδη από τον Φεβρουάριο είχαν υπάρξει ενδείξεις ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς το συγκρότημα είχε ανακοινώσει την ακύρωση προγραμματισμένης περιοδείας στην Αυστραλία, έπειτα από σχετικές ιατρικές οδηγίες.

Ο Φιλ Κάμπελ είχε ενταχθεί στους Motörhead το 1984 και παρέμεινε βασικό μέλος του συγκροτήματος μέχρι το τέλος της πορείας του, το 2015, μετά τον θάνατο του Λέμι. Η πρώτη του στούντιο εμφάνιση με το συγκρότημα ήρθε με το Orgasmatron το 1986, ενώ στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ιστορίας της μπάντας.

Με την ιδιαίτερη κιθαριστική του ταυτότητα, ο Κάμπελ συνέβαλε καθοριστικά στον ήχο των Motörhead και στη διατήρηση της δυναμικής τους για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο θάνατός του αφήνει ένα αισθητό κενό στη σκληρή ροκ σκηνή και στους φίλους του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού: Σουβλί και κινητό σε κελιά, χειροπέδες σε 41χρονο
16:50 Τραμπ για Ορμούζ: «Σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά» – Κάλεσμα σε συμμάχους και Ασία
16:50 ΑΑΔΕ: Σχεδόν 30 δισ. ευρώ από ΦΠΑ προβλέπει ο σχεδιασμός για το 2026
16:48 Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Δύο κρατούμενοι νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση μετά από χρήση ναρκωτικών
16:44 Ιράν και Ορμούζ: Προειδοποιήσεις, φωτιά στη Φουτζάιρα και ανησυχία για την αγορά πετρελαίου
16:36 Εϊλάτ: Σοβαρά τραυματισμένο 12χρονο παιδί από την ιρανική επίθεση
16:36 Λάρισα: Καταγγελία 19χρονης για απόπειρα βιασμού από 73χρονο υδραυλικό μέσα στο σπίτι της
16:24 Εύβοια: Συνελήφθη 59χρονος που έτρεχε με 129 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50
16:21 Γιούργκεν Χάμπερμας: Η σύγχρονη φιλοσοφία αποχαιρετά μία από τις κορυφαίες φωνές της
16:20 Ο Φωκάς Ευαγγελινός στο πλευρό του Ακύλα για τη Eurovision
16:12 Η ποίηση παίρνει θέση στην Πάτρα: Εβδομάδα αφιερωμένη στον λόγο και τη δημιουργία στο Πολύεδρο
16:10 Άμστερνταμ: Οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε εβραϊκό σχολείο
16:00 Διακοπή στο προσυνέδριο της ΝΔ: Γυναίκα από το κοινό λιποθύμησε στη συζήτηση Μητσοτάκη
16:00 Συναγερμός στον Πύργο: Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα, μάχη με δύο μέτωπα
15:57 Άναψαν τα αίματα σε εστιατόριο της Πάτρας για τον λογαριασμό – Παρενέβη η Αστυνομία
15:49 Καλαμαριά: Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι Αρχές
15:49 Το χαρακτηριστικό που μας κάνει πιο ελκυστικούς, σύμφωνα με τους ψυχολόγους
15:48 Θρήνος στη ροκ σκηνή: Πέθανε ο Φιλ Κάμπελ των Motörhead σε ηλικία 64 ετών
15:48 Αιγιαλός και παραλία: Έως τις 30 Απριλίου η προθεσμία για τις αιτήσεις παραχώρησης
15:45 Μέλι και μικρόβια: Τι δείχνει νέα έρευνα για τη φυσική του δράση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
