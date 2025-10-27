Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα, ύστερα από μακρά μάχη με ασθένεια, βυθίζοντας στο πένθος τον ισπανικό αθλητισμό.

27 Οκτ. 2025 14:52
Pelop News

Ο Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα, ο «φύλακας-άγγελος» της Βαλένθια και ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της γενιάς του, πέθανε τη Δευτέρα (27/10) σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με ασθένεια.

Ο γεννημένος στη Χώρα των Βάσκων πορτιέρε ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα από το 1982, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο UEFA και ένα Λιγκ Καπ. Αν και δεν κατόρθωσε να καθιερωθεί βασικός, η μεταγραφή του στη Βαλένθια το 1989 τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο σταθερούς και θεαματικούς τερματοφύλακες της Primera División.

Τη σεζόν 1989-1990, οδήγησε τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της La Liga, κατακτώντας παράλληλα το τρόπαιο «Ζαμόρα» ως ο τερματοφύλακας με τα λιγότερα γκολ παθητικό.

Μετά το τέλος της καριέρας του, ακολούθησε το πάθος του για την προπονητική, αναλαμβάνοντας ρόλο προπονητή τερματοφυλάκων στη Βαλένθια και αργότερα στη Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ. Από το 2007 μέχρι σήμερα εργαζόταν εκ νέου στη Βαλένθια, ενώ για περισσότερα από δώδεκα χρόνια (2008–2021) αποτέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ισπανίας, πανηγυρίζοντας το Euro 2008, το Μουντιάλ 2010 και το Euro 2012.

Σε ανακοίνωσή της, η Βαλένθια αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Οτσοτορένα: «Λυπούμαστε βαθιά για την απώλεια ενός θρύλου του συλλόγου και συμβόλου του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ο Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα θα παραμείνει για πάντα κομμάτι της ιστορίας μας. Θα μας λείψεις, φίλε μας. Αναπαύσου εν ειρήνη».
