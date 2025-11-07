Τι ανακοίνωσε ο Παναιγιάλειος για τα εισιτήρια με την Παναχαϊκή

Ανακοίνωση για τα όσα ισχύουν στο ντέρμπι με την Παναχαϊκή εξέδωσε ο Παναιγιάλεις. Η ανακοίνωση:

Τα βρήκαν Νίκη Προαστείου και Επιτροπή Διαιτησίας

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι αύριο, Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί προπώληση εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου, εντός του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να προσέλθετε να προμηθευτείτε έγκαιρα το εισιτήριό σας και να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας μας. Προχωράμε σε αυτήν την κίνηση, γιατί δεχόμαστε αρκετά μηνύματα από εσάς που θέλετε να προμηθευτείτε

από νωρίς το εισιτήριο σας.

Ώρες προπώλησης: 10:00 – 13:00

Μέλη της Διοίκησης θα βρίσκονται στο χώρο για την εξυπηρέτησή σας.

Την Κυριακή, ημέρα του αγώνα, οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:45. Νωρίτερα δεν θα υπάρχει δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίων.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και για τη συνεχή στήριξή σας.

Ο κόσμος του Παναιγιαλείου είναι η δύναμή του!»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



