Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για τον σύντροφό της, με τον οποίο αρραβωνιάστηκαν πρόσφατα και ευχαρίστησε το σύμπαν που της τον έστειλε

16 Φεβ. 2026 11:20
Για την Halle Berry, η ηλικία είναι πραγματικά απλώς ένας αριθμός. Η ηθοποιός, που τον Αύγουστο θα γίνει 60 ετών, δήλωσε στο ET ότι δεν αποδέχεται τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την ηλικία.

«Είναι απλώς ένας αριθμός που μας αποδόθηκε τη στιγμή που γεννηθήκαμε», ανέφερε στη Nischelle Turner, με αφορμή τη νέα της ταινία Crime 101. «Είμαστε αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι είμαστε. Και ποιος τολμά να μας βάζει έναν αριθμό που να καθορίζει ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε; Πώς τολμούν να μας λένε πότε τελειώσαμε; Είμαι εδώ».

Και αν κάποιος σκεφτεί πως «είναι εύκολο για τη Halle Berry να το λέει αυτό», η ίδια επισημαίνει ότι σε όλη της την καριέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ταμπέλες και στερεότυπα.

«Ήμουν μια μαύρη γυναίκα που προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο εκεί όπου δεν υπήρχε δρόμος, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Τώρα που είμαι 60, απλώς θα προσθέσω κι αυτό στη βαλίτσα μου και θα συνεχίσω να προχωρώ, να βρίσκω λύσεις, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν είμαι έτοιμη να τελειώσω. Οπότε θα συνεχίσω να βρίσκω τον τρόπο».

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για τον σύντροφό της, με τον οποίο αρραβωνιάστηκαν πρόσφατα και ευχαρίστησε το σύμπαν που της τον έστειλε. «Είχα παραιτηθεί από αυτό. Είχα επικεντρωθεί στα παιδιά μου και την καριέρα μου. Δεν το περίμενα. Είχα αποφασίσει πως αυτό δεν ήταν για εμένα στη ζωή. Ήμουν μόνη τέσσερα χρόνια. Έκανα πολλή έρευνα και πολλή δουλειά με τον εαυτό μου. Έβαλα ψηλά τον πήχη και έγινε πολύ δύσκολο να βρω σύντροφο, αλλά όταν εμφανίστηκε ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα».

Στην ταινία Crime 101 μια σειρά από υψηλού προφίλ ληστείες συγκλονίζει την περιοχή κατά μήκος του Highway 101, κοντά στο Λος Άντζελες. Η Halle Berry υποδύεται τη Sharon Combs, μια απογοητευμένη ασφαλιστική σύμβουλο που πουλά συμβόλαια στην οικονομική ελίτ της πόλης. Στον δρόμο της θα βρεθεί ο γοητευτικός κλέφτης κοσμημάτων Mike Davis, τον οποίο ενσαρκώνει ο Chris Hemsworth, και ο οποίος αναζητά τη βοήθειά της για ένα τελευταίο μεγάλο «χτύπημα».

