Τι αποκάλυψε η Διαλυνά για τη Βουγιουκλάκη

Η Ρίκα Διαλυνά μίλησε για τη σχέση που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον τρόπο που αυτή χάλασε στο πέρασμα των χρόνων. Όπως ανέφερε στο περιοδικό «Λοιπόν», είχαν υπάρξει φίλες από τα πρώτα τους βήματα, όταν φοιτούσαν μαζί στη δραματική σχολή, ωστόσο αυτή η φιλία δεν άντεξε στο χρόνο και στην πίεση της δουλειάς.

Η Ρίκα Διαλυνά περιέγραψε ένα από τα σκηνικά που την ενόχλησαν, με πρωταγωνίστρια, όπως πιστεύει μέχρι σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αρχικά, για τα εμπόδια που συνάντησε στην καριέρα της, η ηθοποιός δήλωσε: «Στην καριέρα μου δέχτηκα τρικλοποδιές. Στο εξωτερικό βέβαια δεν είχα τέτοια προβλήματα, γιατί είχα τον μάνατζέρ μου και αυτός με προστάτευε. Δεν είχα να φοβηθώ ούτε τον διπλανό, ούτε κανέναν».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Με την Αλίκη είχαμε υπάρξει φίλες πολύ όταν είχα έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα και πήγαμε στην ίδια δραματική σχολή μαζί. Μετά η Αλίκη έγινε λίγο περίεργη. Με κάλεσε μια φορά να παίξουμε στο θέατρο και της είχα πει ότι αν δεν τηρηθεί κάτι στη συμφωνία μας, θα φύγω. Της είπα ότι θέλω να μπει το όνομά μου τελευταίο, αλλά τα γράμματα να είναι ίδιου μεγέθους με τα δικά της», είπε η Ρίκα Διαλυνά.

Η συμφωνία αποτυπώθηκε μάλιστα και στο συμβόλαιο, όμως, όπως αποκάλυψε, την παραμονή της πρεμιέρας διαπίστωσε ότι το όνομά της στην αφίσα είχε τοποθετηθεί με πολύ μικρά γράμματα. «Ήταν σαν μουτζούρα. Είχε δώσει η Αλίκη εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου. Έτσι, έστειλα στην Αλίκη μια ανθοδέσμη και σε όλη την ομάδα και τους είπα ότι αποχωρώ από την παράσταση», κατέληξε η ηθοποιός.

Για το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, είχε μιλήσει η ίδια, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό της. «Ήταν δύο μερόνυχτα με φρικτούς πόνους! Βασανιστήριο. Οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι μέρος της σπονδυλικής μου στήλης κόπηκε στα δύο» είχε πει μεταξύ άλλων.

Η Ρίκα Διαλυνά ζει πλέον μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης, στα μέρη που γεννήθηκε το 1931. Δίπλα της παραμένουν οι δικοί της άνθρωποι που την στηρίζουν και μοιράζονται τις αγωνίες της.

