Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη

Μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια, με τα ελάχιστα ένσημα που ενέτειναν τις αμφιβολίες της, η καριέρα της δείχνει να έχει μπει στην πορεία που ονειρευόταν.

02 Δεκ. 2025 10:38
Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα επαγγελματικά και για το «5 Μinute Μum» που κατέληξε να γίνει μια επαγγελματική διέξοδος για την ίδια. Μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια, με τα ελάχιστα ένσημα που ενέτειναν τις αμφιβολίες της, η καριέρα της δείχνει να έχει μπει στην πορεία που ονειρευόταν.

Αναφερόμενη στο «5 Μinute Μum», η Έλενα Χαραλαμπούδη σημείωσε κατά τη διάρκεια του «The 2night Show» πως «Εισπράττω την αγάπη του κόσμου και κυρίως από γυναίκες κάθε ηλικίας. Για εμένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Καθώς ερχόμουν ήμουν σε ένα super market για ένα γύρισμα, με σταμάτησε μια κυρία άνω των 60 ετών και σκέφτηκα γιατί να το βλέπει. Μου είπε: “Να είσαι καλά κοπέλα μου, να μας χαρίζεις γέλιο”. Αυτό για εμένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση”.

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Ξεκίνησα τη διαδικτυακή μου παρουσία το 2018. Το 2023 έγινε το μεγάλο μπαμ. Έκανα πολλά χρόνια πριν πράγματα και στο θέατρο και κάποιες σειρές αλλά κυρίως θέατρο. Το “5 Μinute Μum”, τα πρώτα χρόνια, είχε φανατικό κοινό αλλά ήταν μικρό. Για αυτό προσπαθούσαμε κάθε μέρα.

Βάζεις ένα περιθώριο στις μέρες μας, που είναι άδικο. Μια παράσταση αν δεν πάει καλά τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα κατεβαίνει. Στο διαδίκτυο είναι αλήθεια ότι έχεις περισσότερο χρόνο. Είναι εκεί τα βίντεο δεν έχουν κατέβει. Οπότε μπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει και αφιερώνει όσο χρόνο θέλει Κάποια στιγμή και με εμένα έγινε το μπαμ».

Στη συνέχεια της συζήτησης, η ηθοποιός σημείωσε πως «Ήθελα απλά να κάνω και κάτι άλλο, για να έχω μια διέξοδο αν δεν μου πετύχαινε η υποκριτική. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την παραγωγή, σε αυτό το κομμάτι μπήκα αρχικά. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κρύο το έφαγα μετά τον κορονοϊό, που κάθε ηθοποιός έμπαινε σε μια πλατφόρμα και έβλεπε πόσα ένσημα έχει. Δούλευα 10 χρόνια και είχα 50 ένσημα. Σκέφτηκα ότι δε θα πάρω σύνταξη ποτέ. Δεν είχα ασφάλεια να γεννήσω. Έπαθα σοκ! Δούλευα τόσα χρόνια.

Μέχρι πρότινος, είναι θολό το τοπίο και για αυτό γίνεται ένας αγώνας με ένα ισχυρό πια σωμάτιο, να έχουμε συλλογικές συμβάσεις στο θέατρο. Ο κάθε παραγωγός μπορούσε να προσλάβει κάποιον ηθοποιό και να κάνει ο,τι θέλει. Να κολλήσει ένσημο ή μισό ένσημο, ή ένσημο βοηθού αεροσκάφους. Εγώ με τον λογιστή μου βρήκα ότι έχω ένσημο χειριστή μηχανής».

 

