Τι αποκάλυψε η Ελένη Πετρουλάκη για την κατάθλιψη

Η Ελένη Πετρουλάκη αναφέρθηκε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τη γέννηση των παιδιών της, όταν ήρθε αντιμέτωπη με την επιλόχειο κατάθλιψη. Η γνωστή γυμνάστρια αποκάλυψε πως εκείνη την εποχή πέρασε από το μυαλό της ακόμη και η σκέψη να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Το μόνο που μου έδινε κουράγιο ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσω ορφανά αυτά τα παιδιά. Σου βγαίνουν συναισθήματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς, όπως το να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Το σκέφτηκα αστραπιαία, αλλά τα πάντα σκέφτεσαι», ανέφερε αρχικά η Ελένη Πετρουλάκη στην εκπομπή “Leggit”.

Παράλληλα, η ίδια στάθηκε στη στήριξη που είχε από τη μητέρα της, η οποία –όπως είπε– αποδείχτηκε πολύτιμη στη μάχη της με την κατάθλιψη. «Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, θέλει απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη από το περιβάλλον. Ευτυχώς, είχα τη μαμά μου δίπλα, με βοήθησε πάρα πολύ.

Αν δεν την είχα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θες έναν άνθρωπο δικό σου, που να του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να μοιράζεται τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σου», σημείωσε.

Η Ελένη Πετρουλάκη στάθηκε και στον ρόλο στην ανάρρωσή της έπαιξε η άσκηση, την οποία θεωρεί πηγή ζωής. «Ήταν το πιο βαθύ σκοτάδι που έχω περάσει. Κράτησε περίπου δυόμιση μήνες. Βγήκα σιγά σιγά από αυτό· η άσκηση με βοήθησε πολύ, για μένα είναι πηγή ζωής, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα η νοοτροπία ότι το σώμα πρέπει να κινείται» είπε χαρακτηριστικά.

