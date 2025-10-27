Τι αποκάλυψέ η Καινούργιου για το σύμφωνο συμβίωσης

Τι αποκάλυψέ η Καινούργιου για το σύμφωνο συμβίωσης
27 Οκτ. 2025 16:26
Pelop News

Για το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουρουμπλή μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης.

Η αφορμή δόθηκε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «Τετ-α-Τετ» του Τάσου Τρύφωνος. Σε αυτήν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στον θεσμό του γάμου και το πώς αντιλαμβάνεται τη δέσμευση στις ημέρες μας.

Καινούργιου: Είμαι σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης

Παίρνοντας τον λόγο λοιπόν, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε στην εξής αποκάλυψη: «Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Υπενθυμίζεται πως η Κατερίνα Καινούριου δέχθηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον περασμένο Μάιο και έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Μάλιστα, οι πρόσφατες φωτογραφίες της από το κέντρο της Αθήνας έχουν φουντώσει τις φήμες πως μπορεί να είναι έγκυος.
