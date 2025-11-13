Τι αποκάλυψε η Ν. Καρρά για το χειρουργείο που έκανε

Η Νικολέττα Καρρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες, έκανε ένα χειρουργείο, πριν την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης που πρωταγωνιστεί. Η ηθοποιός τόνισε πως πλέον φροντίζει να έχει χρόνο για τον εαυτό της και ότι φροντίζει αυτός ο χρόνος να είναι ποιοτικός.

Αν και έχουν περάσει μόλις 15 μέρες από το χειρουργείο που έκανε, η Νικολέττα Καρρά έδειχνε να έχει αφήσει πίσω την περιπέτεια υγείας και να επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα.

«Προλαβαίνω να κάνω κι άλλα πράγματα πέραν της δουλειάς. Πριν 15 μέρες έκανα ένα χειρουργείο. Όχι κάτι σοβαρό, σκωληκοειδίτιδα. Τώρα στα γεράματα. Πρόλαβα να το κάνω, γιατί λέω θα ξεκινήσει αυτό, θα ξεκινήσει το θέατρο, θα ξεκινήσει και η Μέδουσα… Γενικά πιστεύω θα έχω χρόνο και για μένα.

Προσπαθώ να ξεκλέβω και λίγο χρόνο για μένα. Δε μου αρέσει να τρέχω και όλη μέρα. Μεγαλώνουμε. Θέλω να έχω και λίγη ποιότητα ζωής. Όλοι μεγαλώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε βγαίνει η ψυχή μας προς τα έξω, καλό είναι να το καταλάβουμε. Μετά δε κρύβεται τίποτα» είπε η Νικολέττα Καρρά.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε-Μαρίκα με βγάλανε» και βρίσκεται σε πρόβες και για τη «Μέδουσα», αισιοδοξεί πως η φετινή σεζόν θα είναι πετυχημένη για την ίδια.

