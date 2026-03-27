Τι αποκάλυψε η πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της

Στον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολιάζοντας ότι οι καλεσμένοι τους θα περιοριστούν στα 100 περίπου άτομα, έπειτα από επιθυμία του γαμπρού.

Το πατρινό μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, λέγοντας πως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε εκείνη και ο σύντροφός της, ξεκινούν τώρα τα σχέδια για τον γάμο τους.

Όσο για την τοποθεσία, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αρκέστηκε να δηλώσει, πως θα ήθελε να γίνει στον τόπο καταγωγής της, στην Πάτρα και πρόσθεσε ότι θα σεβαστεί την επιθυμία του Γιάννη Καραβασάνη να μην κάνουν ιδιαίτερα ανοιχτό γάμο.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μία μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν κάποιες δουλειές που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς. Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται για το πού θα γίνει. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο. Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Στις 19 Ιουνίου, το μοντέλο και παρουσιάστρια είχε κάνει τις πρώτες της δηλώσεις για την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον Γιάννη Καραβασάνη, αποκαλύπτοντας τότε πως του πήρε πολύ καιρό να πάρει την απόφαση για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε μιλήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» δηλώνοντας ουσιαστικά, πως δέχτηκε πρόταση γάμου και σχεδιάζει τον γάμο της. Επειδή ωστόσο ήθελε να ανακοινώσει η ίδια τα ευχάριστα νέα, πριν προβληθεί το απόσπασμα στην τηλεόραση, νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης 19 Ιουνίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο έδειχνε το μονόπετρο που δέχτηκε.

