Τι αποκάλυψε ο Γρ. Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρα του

Την περασμένη Παρασκευή, στο χωριό Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, ο οικοδεσπότης της εκπομπής «The 2Night Show» αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο.

09 Φεβ. 2026 12:37
Pelop News

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (08-02-2026) στην παρουσίαση της εκπομπής «The 2night Show» και αρχικά αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρα του, που τον συνέτριψε. Ο παρουσιαστής περιέγραψε τις δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί αλλά και τον αβάσταχτο πόνο που αισθάνθηκε όταν έμαθε πως η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο, έχασε τη μάχη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εύχεται καλή ανάπαυση στη μητέρα του. Στη γυναίκα που τον μεγάλωσε και βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα πρώτα επαγγελματικά βήματα που έκανε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε υποδεχτεί τη μητέρα του, στο πλατό της εκπομπής «Ομορφος κόσμος» που παρουσίαζε στο Mega. Η κυρία Κική ήταν περήφανη για το παιδί της.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε το “οκ” να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες τη θυμούνται από τα πρωινά να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα», εξομολογήθηκε αμέσως μετά ο παρουσιαστής.

«Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται, αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια.

Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις ένα παιδί να αγκαλιάζει τη μητέρα του. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω, αυτή είναι η νορμάλ πορεία», κατέληξε στην έναρξη της εκπομπή του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), στο χωριό Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, ο οικοδεσπότης της εκπομπής «The 2Night Show» αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο. Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων οι συνεργάτες του από το ραδιόφωνο και φυσικά, η αγαπημένη του, Νάνσυ Αντωνίου. Εκεί ήταν και η πρώην σύντροφός του, Κατερίνα Κόκλα, μαζί με τον γιο τους.

