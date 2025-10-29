Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι θα γίνω πατέρας», παραδέχτηκε αρχικά αναφέροντας ότι η σύντροφός του είναι 6 μηνών έγκυος.

29 Οκτ. 2025 11:12
Pelop News

Για την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του, την οποία διανύει, μίλησε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς σε λίγους μήνες πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε την Τετάρτη (29/10) ως καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για το ευτυχές γεγονός. Μάλιστα, ο Νίκος Πολυδερόπουλος περιέγραψε και το πώς έμαθε ότι η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού είναι έγκυος.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι θα γίνω πατέρας», παραδέχτηκε αρχικά αναφέροντας ότι η σύντροφός του είναι 6 μηνών έγκυος.

«Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», δήλωσε ακόμα για το πώς πήρε την απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του.

«Κάποια στιγμή στη ζωή μας αξίζει να κάνουμε ένα επόμενο βήμα και να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Είναι πολύ όμορφο να βρεις έναν άνθρωπο και να εξελιχθείτε μαζί. Πήρα αγάπη και τρυφερότητα από τη σύντροφό μου», πρόσθεσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

«Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα… Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω κάτι έγινε τώρα. Τη βάψαμε. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι,», εξομολογήθηκε για τον τρόπο που έμαθε ότι θα γίνει πατέρας.
