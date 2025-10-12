Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής

Ο Φασουλής ρωτήθηκε για ενδεχόμενο συνεργασία με τον Φιλιππίδη και ξεκαθάρισε πως θα ήταν θετικός σε μια μεταξύ τους συνεργασία,

12 Οκτ. 2025 18:35
Αναφερόμενος στον λόγο που δεν συμμετέχει σε τηλεοπτικές σειρές ο Σταμάτης Φασουλής, εξήγησε ότι δεν δέχεται προτάσεις για να αναλάβει κάποιον ρόλο σε σίριαλ. Οι μόνες προτάσεις που δέχεται για την τηλεόραση, τόνισε ο ηθοποιός, αφορούν στη θέση του κριτή σε τηλεπαιχνίδια και σόου.

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις, στα σίριαλ ούτε να με δουν δεν θέλουν. Μπορεί να έχουν και δίκιο, δεν ξέρω. Για κριτή, με φωνάζουν, εκεί δεν έχω παράπονο, αλλά να παίξω έναν ρόλο, δεν με έχει φωνάξει κανείς».
Παράλληλα, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Φιλιππίδη σε περίπτωση επιστροφής του στο θέατρο μετά την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού.

Ο Σταμάτης Φασουλής ξεκαθάρισε πως θα ήταν θετικός σε μια μεταξύ τους συνεργασία, αφού σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για έναν «καταπληκτικό ηθοποιό».

«Βεβαίως και θα έπαιζα ξανά με τον Πέτρο Φιλιππίδη, γιατί να μην παίξω; Μιλάμε για έναν καταπληκτικό ηθοποιό. Υποτίθεται ότι ένας άνθρωπος δικάζεται, καταδικάζεται και μετά πρέπει να βρει ξανά τη ζωή του. Αντί να τον βοηθήσουμε να βρει τη ζωή του θα τον σπρώξουμε;», σχολίασε.
