Τι αποκάλυψε ο Κωστέτσος για τον εφιάλτη που έζησε το 2006

Ο Βασίλειος Κωστέτσος, μοιράστηκε μια εφιαλτική εμπειρία που έζησε το 2006, με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό ανάφλεξης ηλεκτρικού αυτοκίνητου.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος θέλησε να δημοσιεύσει μια σειρά από φωτογραφίες από το δικό του όχημα, το οποίο είχε «τυλίχθηκε» στις φλόγες με τον ίδιο να είναι παγιδευμένος μέσα! Όπως έγραψε ο ίδιος, βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο, μια εμπειρία η οποία του έχει μείνει αξέχαστη.

«Με αφορμή το το Tesla που πήρε φωτιά και κλειδώθηκε αυτόματα μέσα, όπως και το Su7 της Xiaomi που δυστυχώς κάηκε ζωντανός, σας δείχνω τις φωτογραφίες από το jeep μου που πήρε φωτιά ξαφνικά και μάλιστα μία εβδομάδα μετά το σέρβις και κλειδώθηκα μέσα! Ευτυχώς μπόρεσα και έσπασα το παράθυρο και βγήκα!

Από την Αγγλία το παραδέχτηκαν ότι ήταν ελαττωματική παρτίδα των Land Rover και έπρεπε να μου το αλλάξουν, αλλά εδώ στην Αθήνα έκαναν το κορόιδο. Δυστυχώς δεν τους πήγα δικαστικά τότε!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



