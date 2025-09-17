Τι αποκάλυψε ο Μελέτης Ηλίας στο «Σόι»

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το Σόι σου!

Μελέτης Ηλίας
17 Σεπ. 2025 17:41
Pelop News

Στην εκπομπή Breakfast@star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε ο Μελέτης Ηλίας. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το Σόι σου!

«Ξεκινάμε αύριο γυρίσματα. Για μένα δεν είναι γύρισμα, είναι επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τη δυνατότητα να δουλεύω με ανθρώπους που αγαπάω. Έγινε χθες και η φωτογράφιση για το Σόι, πήγε πολύ καλά. Έχουν περάσει τα χρόνια, το 2014 ξεκινήσαμε και τώρα έχουμε 2025. Αυτή τη φορά θα βασιστούμε στην εμπειρία, γιατί στη φάτσα έχουμε μεγαλώσει λίγο», είπε αρχικά ο Μελέτης Ηλίας.

Ο Μελέτης Ηλίας είπε στη συνέχεια: «Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η χαρά και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που νιώσαμε».
