Τι αποκάλυψε ο Παπαδομιχελάκης για τον τοκετό της γυναίκας του

Για τις εικόνες που βίωσε πλάι στη σύντροφο του, κατά τη διάρκεια του τοκετού, μίλησε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Νικόλας Παπαδομιχελάκης όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα.

«Ήμουν μέσα στον τοκετό και το άντεξα, ναι. Θα ξαναέμπαινα. Τώρα, μάλιστα, πιστεύω πως μπορώ να γίνω μαιευτήρας! Είναι πράγματα τα οποία δεν περίμενα να δω, εννοείται, αλλά εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχεις μια ψυχραιμία για τη σύντροφο σου, παρότι βλέπεις ακραίες εικόνες», ήταν τα λόγια του ηθοποιού Νικόλα Παπαδομιχελάκη.

«Η γέννα έχει και μια αγριότητα. Να τα λέμε αυτά γιατί δεν σε προετοιμάζουν ακριβώς γι’ αυτό το πράγμα. Όλοι λένε “εντάξει, θα γίνει και μετά δεν θα τα θυμάσαι”. Όντως, δεν τα θυμάσαι μετά, αλλά αυτό που βιώνεις, νομίζω, για τον μπαμπά είναι ακόμα πιο άγριο», ανέφερε.

«Γιατί η μαμά με το που γεννήσει, νιώθει αυτή την αίσθηση της πληρότητας ενώ ο μπαμπάς έχει ακόμα… εικόνες πολεμικής ανταπόκρισης» συμπλήρωσε ακόμα, ο Νικόλας Παπαδομιχελάκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη για το Action 24.

