Τι αποκάλυψε ο Παπακαλιάτης για τον νέο κύκλο του «Maestro»

Τα νέα επεισόδια θα ξεκινήσουν να προβάλλονται τον Οκτώβριο του 2026 και οι φίλοι περιμένουν πως και πως

Τι αποκάλυψε ο Παπακαλιάτης για τον νέο κύκλο του «Maestro»
21 Δεκ. 2025 15:55
Pelop News

Για τις εκπλήξεις που ετοιμάζει για τον νέο κύκλο του Maestro μίλησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποκαλύπτοντας πως τα επεισόδια θα ξεκινήσουν να προβάλλονται τον Οκτώβριο του 2026.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως η καινούρια σεζόν της σειράς θα έχει συνολικά έξι επεισόδια, από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί τα τέσσερα.

Συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέφερε για το σίριαλ: «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση και ο ίδιος για κάποια από τις δικές του σειρές: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε», είπε.

