Τι αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου για το καζίνο

Ο Στέλιος Διονυσίου, παραδέχτηκε ότι ο τζόγος επηρέασε και την προσωπική του ζωή, αφού εκείνος καθόταν με τις ώρες και έπαιζε τυχερά παιχνίδια.

09 Νοέ. 2025 15:20
Pelop News

Ο γνωστός τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου ήταν καλεσμένος του Νίκου Γρίτση στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο πάθος που είχε κάποτε με το καζίνο και γενικότερα με τον τζόγο.

Ο Στέλιος Διονυσίου, παραδέχτηκε ότι ο τζόγος επηρέασε και την προσωπική του ζωή, αφού εκείνος καθόταν με τις ώρες και έπαιζε τυχερά παιχνίδια.

«Πάντα ο άνθρωπος όταν περνάει δυσκολίες, καταφεύγει σε διάφορα πάθη να το πω. Άλλος πίνει, άλλος το ρίχνει στα ναρκωτικά», είπε αρχικά ο Στέλιος Διονυσίου.

Στη συνέχεια: «Εγώ εκείνη την περίοδο του χωρισμού μου, και πιο πριν λίγο, μου άρεσε πολύ το καζίνο. Πήγαινα στο καζίνο. Έχω χάσει σημαντικό ποσό, αλλά όχι σε σημείο να καταστραφώ. Η καταστροφή μου ήταν οι ώρες οι ατελείωτες, παίζοντας μπιρίμπα, καζίνο, στοίχημα… Έτσι χάλασε και το σπίτι μου, λόγω αυτών. Δεν υπήρχα μέσα στο σπίτι.

Δηλαδή, ξύπναγα, πώς είναι το θηρίο στο κλουβί και θέλει να φύγει να πάει να παίξει με τους φίλους του. Και στην μπιρίμπα μπορεί να χάνεις δέκα, είκοσι, τριάντα ευρώ. Δεν είναι τα λεφτά, είναι οι ώρες. Ήμουν εκεί οκτώ, εννιά, δέκα, ξέρω εγώ πόσες ώρες».
