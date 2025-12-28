Τι αποκαλύπτει ο Ρώμας για το σίριαλ «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη και της εκπομπής “Ζω Καλά” ήταν ο Χάρης Ρώμας για να μιλήσουν για ένα θέμα που σίγουρα έχουμε ανάγκη όλοι μας. Το γέλιο και το χιούμορ.

Ο δημιουργός δεκάδων πετυχημένων κωμικών σήριαλ και παραστάσεων με τρελή τηλεθέαση στην πορεία των χρόνων ήταν σίγουρα ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για την ανάγκη του γέλιου στην καθημερινότητά μας. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε πως γελάει με αυτά που γράφει τις περισσότερες φορές και κλήθηκε να απαντήσει και στην ερώτηση του παρουσιαστή για ενδεχόμενο remake -που είναι και της μόδας αυτή την εποχή- της θρυλικής σειράς “Κωνσταντίνου και Ελένης” που άφησε εποχή και ακόμα σκίζει στις πολλαπλές επαναλήψεις της.

“Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” θα με κυνηγάει και είναι σύνηθες να με ρωτάνε “πότε θα κάνετε ριμέικ;”, “πότε θα κάνετε σίκουελ;”, “πότε θα ξαναγίνει;”. Η είδηση όμως είναι ότι δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν επαναλαμβάνεται και θα είναι ένα αναμάσημα του παλιού μας εαυτού” είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη να τον ρωτάει αν ο ίδιος γελάει γράφοντας:

“Μερικές φορές γελάω με αυτά που γράφω, την ώρα εκείνη. Όπως όταν έγραφα το θεατρικό έργο, που παίζω τώρα, γέλαγα και αισθάνθηκα ότι αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει και στον θεατή. Γιατί δεν γελάω πάντα. Στην καθημερινότητα μου γελάω πάρα πολύ και έχω ακούσει γι’ αυτόν τον μύθο του κωμικού που είναι καταθλιπτικός, μανιαμούνιας και τα λοιπά. Υπάρχει και αυτό, αυτός ο εσωστρεφής κωμικός.

Έχω γνωρίσει στην πορεία της ζωής μου μεγάλους κωμικούς που ήταν έτσι αλλά η Ρένα Βλαχοπούλου, ας πούμε, ήταν έξω καρδιά. ‘Ήταν μες στην τρελή χαρά και αυτό που ξέρουμε όλοι ότι είναι η Ρένα, με την οποία ξεκίνησα κάνοντας τον γιο της. Είχε νεύρα, αλλά τα εκτόνωνε με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι”.

