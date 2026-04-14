Τι δείχνουν οι μετρήσεις του αέρα για την Πάτρα

Ανησυχία αλλά και συχνά εσφαλμένες εντυπώσεις προκαλούν κατά καιρούς δημοσιεύματα για την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύονται από επαρκή ανάλυση και σύγκριση δεδομένων. Το ζήτημα, ωστόσο, παραμένει κρίσιμο, καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ύπουλες αιτίες πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με περίπου 300.000 θανάτους ετησίως να αποδίδονται σε αυτή.

Σύμφωνα με την έκθεση της IQAir που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες, η οποία ανέλυσε δεδομένα από 9.446 πόλεις σε 143 χώρες, μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5. Η τιμή-οδηγός του ΠΟΥ για τη μέση ετήσια συγκέντρωση παραμένει στα 5 μg/m³, όριο που λίγες περιοχές καταφέρνουν να προσεγγίσουν.

Τα PM2.5 είναι εξαιρετικά μικρά σωματίδια, με διάμετρο έως 2,5 μικρόμετρα, που διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν στην κυκλοφορία του αίματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρές παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια και καρκίνο του πνεύμονα.

Στην Ελλάδα, η εικόνα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Στην Αθήνα, ο δείκτης ποιότητας αέρα (AQI) κινείται σε μέτρια επίπεδα, γύρω στο 58, τιμή που θεωρείται αποδεκτή για τον γενικό πληθυσμό, αν και ενδέχεται να επηρεάσει ευαίσθητες ομάδες. Για την Πάτρα, η ίδια έκθεση δίνει μέσο όρο 14,8 μg/m³, μια επίδοση που χαρακτηρίζεται μεν αποδεκτή, αλλά σαφώς όχι ιδανική.

Ωστόσο, πιο αξιόπιστη και λεπτομερής εικόνα για την πόλη φαίνεται να προσφέρει το δίκτυο «Αιθέρας», ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης που αναπτύσσεται από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστήμιο Πατρών. Το δίκτυο περιλαμβάνει αισθητήρες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων, πανοραμικές κάμερες και διαδικτυακή πλατφόρμα, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του αέρα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα χθεσινά στοιχεία από τους σταθμούς του «Αιθέρας» καταγράφουν μια σαφώς πιο ενθαρρυντική εικόνα. Οι μετρήσεις σε επιμέρους περιοχές της Πάτρας κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα δεδομένα της IQAir: 8 μg/m³ στην Παραλία, 11 μg/m³ στο νέο λιμάνι, 6 μg/m³ στα Δεμένικα, 7 μg/m³ στην Τριών Ναυάρχων, 8 μg/m³ στα Κρητικά, 9 μg/m³ στα Υψηλά Αλώνια, 12 μg/m³ στο Βλατερό, 10 μg/m³ στην Αγυιά, 8 μg/m³ στον Καστελλόκαμπο, 6 μg/m³ στο Πανεπιστήμιο, 8 μg/m³ στο Ρίο και 7 μg/m³ στο Πλατάνι.

Ο μέσος όρος των μετρήσεων αυτών διαμορφώνεται στα 8,3 μg/m³, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που καταγράφει η διεθνής πλατφόρμα. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς βασίζεται σε τοπικά, πυκνά κατανεμημένα σημεία μέτρησης και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη.

Παράλληλα, η κατάταξη των ελληνικών περιοχών με βάση τα επίπεδα PM2.5, σύμφωνα με την IQAir, φέρνει την Πάτρα στην τελευταία θέση της δεκάδας, δηλαδή με τον καθαρότερο αέρα μεταξύ των δέκα περιοχών που εξετάστηκαν, πίσω από πόλεις όπως η Καβάλα, η Λάρισα και ο Βόλος, όπου καταγράφονται υψηλότερες συγκεντρώσεις ρύπων.

Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν μια πιο ισορροπημένη ανάγνωση της πραγματικότητας: ναι μεν η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο η τοπική εικόνα της Πάτρας δείχνει να είναι καλύτερη από ό,τι συχνά παρουσιάζεται, με τάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν θετικές.

Την ίδια ώρα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει μια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική έρευνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεγάλων δασικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2025 σε περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση πιθανής ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και η ανίχνευση επικίνδυνων χημικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Οι επιστήμονες θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, την παρουσία διοξινών και φουρανίων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στην τροφική αλυσίδα, αξιοποιώντας διαπιστευμένες μεθόδους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις, με στόχο την προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας.

