Τι δήλωσαν οι Δαρείος και Χριστόπουλος μετά το ντέρμπι
27 Οκτ. 2025 15:53
Pelop News

Ικανοποιημένος ήταν μετά το τέλος του ντέρμπι, ο προπονητής της Ολυμπιάδας Άκης Δαρείος ο οποίος δήλωσε: «Πρώτα από όλα αξίζουν μπράβο σε όλους τους παίκτες για την προσπάθεια τους και το θέαμα που προσέφεραν. Το παιχνίδι είχε δύο όψεις, στα δύο πρώτα σετ, ο Ερμής μας δυσκόλεψε στην υποδοχή και αυτό μας αποδιοργάνωσε με αποτέλεσμα να βρεθούμε να χάνουμε με 2-0. Στη συνέχεια βελτιωθήκαμε στην υποδοχή μας, πιέσαμε στο σέρβις και ισοφαρίσαμε. Στο πέμπτο σετ ξέρουμε ότι πάντα κρίνεται στις λεπτομέρειες, σε καίρια  σημεία είμαστε συγκεντρωμένοι και τελικά πήραμε τη νίκη. Μέχρι αύριο πανηγυρίζουμε και μετά ξεκινάμε δουλειά για τον Ιωνικό».

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ερμή, Γιώργος Χριστόπουλος, υπογράμμισε: «Εχουμε πει ότι το θέμα του πασαδόρου που έχει μόλις δέκα μέρες στην ομάδα έχει παίξει ρόλο, καθώς ακόμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε οτι η Ολυμπιάδα είναι μαχητική και τα έδωσε όλα. Χάσαμε την ηρεμία μας στην υποδοχή και έτσι ήρθε η ήττα. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την διαιτησία η οποία έκανε σφάλματα εναντίον του Ερμή».

 
