Περισσότεροι από 1.300 έλεγχοι της Αστυνομίας σε δικυκλιστές και αναβάτες, σε μια εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα για κράνος.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι για χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα
31 Οκτ. 2025 10:38
Pelop News

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 17η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών ΕΠΗΟ (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα, από 20/10/2025 μέχρι και 26/10/2025, πραγματοποιήθηκαν 1.397 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν
111 παραβάσεις, από τις οποίες 92 παραβάσεις σε οδηγούς, καθώς και
19 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις για μη χρήση κράνους:

Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας : -55-

Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας : -27-

Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας : -15-

Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας : -14-

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.
5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για
30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
• 30-ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ΕΠΗΟ

«Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.
