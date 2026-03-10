Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο

Νέα συνάντηση αναμένεται μέχρι το τέλος Μαρτίου ανάμεσα στους διοικούντες τη ΝΕΠ και τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη.

10 Μαρ. 2026 12:49
Pelop News

Σε ανοικτή γραμμή για να προωθηθεί το ζήτημα της δημιουργίας του νέου κολυμβητηρίου της ΝΕΠ βρίσκεται ο πατρινός σύλλογος με τον Δήμο Πατρέων. Μάλιστα, την Παρασκευή 6/3 πραγματοποιήθηκε και ραντεβού με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, στο οποίο τέθηκαν στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση του οικοπέδου του Δήμου για την ανέγερση ναυταθλητικού κέντρου.

Οι δυο πλευρές θα τα ξαναπούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, με συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, χρονοδιαγράμματα, κλπ, οπότε θα έχουμε πλήρη εικόνα για την πορεία του μεγάλου έργου που θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον ναυταθλητισμό της περιοχής μας. Οπως έχουμε ξαναγράψει, στη ΝΕΠ προκρίνουν το οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Λαδόπουλου και ήδη, μάλιστα, φέρονται να έχουν εξασφαλίσει ιδίους πόρους για την κατασκευή της εγκατάστασης, ενώ βρίσκονται, ταυτόχρονα, και σε ανοικτή γραμμή και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εύρεση προγραμμάτων.

Ως ομάδα που αγωνίζεται στην Α1 Εθνική και αριθμεί 500 και πλέον αθλητές και αθλήτριες, η ΝΕΠ θεωρεί ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχει αποκτήσει το δικό της «σπίτι», το οποίο, άλλωστε, δικαιούται μετά και τη σχετική αρχική δέσμευση του Δήμου Πατρέων στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν. Στην πρόσφατη συνάντηση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης και ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του συλλόγου Γρηγόρης Τσίγκας.

Και κάτι ακόμη: Στο περιθώριο της συζήτησης έγινε γνωστό από τη Δημοτική Αρχή ότι «ακόμη δεν έχουν πέσει οι υπογραφές για την παραχώρηση του ναυταθλητικού κέντρου «Επαμεινώνδας Πετραλιάς» στον ΝΟΠ», χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης.

