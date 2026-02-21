Τι είναι η κατάχρηση bonus και το arbitage

Τον γύρο όλης της Ελλάδας έκανε η είδηση της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης με επίκεντρο την Πάτρα, αποτελούμενη από 43 άτομα, που φέρεται να απέσπασε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ από εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος.

Ωστόσο, αυτό που δεν κατέστη σαφές από τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ είναι το ποια ήταν η παρανομία που φέρονται να έκαναν οι κατηγορούμενοι.

Προς αποφυγή παρερμηνειών, η υπόθεση δεν αφορά χειραγώγηση αθλητικών αποτελεσμάτων, ούτε λειτουργία παράνομου δικτύου στοιχημάτων ή «σκιωδών» εταιρειών τυχερών παιχνιδιών. Οι εταιρείες που φέρονται να ζημιώθηκαν είναι νόμιμα αδειοδοτημένες. Το παράνομο στοιχείο εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τις πλατφόρμες τους.

BONUS ABUSE

Το λεγόμενο «bonus abuse» (κατάχρηση μπόνους) αποτελεί μορφή οργανωμένης απάτης. Οι στοιχηματικές εταιρείες προσφέρουν μπόνους εγγραφής ή δωρεάν στοιχήματα σε νέους χρήστες, με στόχο την προσέλκυση πελατών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δημιουργούσαν μαζικά ψεύτικους ή «παρένθετους» λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας στοιχεία τρίτων προσώπων. Ετσι εμφανίζονταν ως διαφορετικοί, νέοι χρήστες, πόνταραν σε αθλητικά γεγονότα και εισέπρατταν επανειλημμένα τα ίδια μπόνους.

Η απάτη έγκειται ακριβώς σε αυτό: στην παραπλάνηση της εταιρείας ως προς την ταυτότητα και τη μοναδικότητα του χρήστη. Οι όροι χρήσης προβλέπουν ένα μπόνους ανά φυσικό πρόσωπο. Η δημιουργία δεκάδων ή εκατοντάδων λογαριασμών με ψευδή ή δανεικά στοιχεία συνιστά δόλια πρακτική και, όταν γίνεται συστηματικά και οργανωμένα, στοιχειοθετεί απάτη.

Οι στοιχηματικές εταιρείες προσφέρουν συχνά μπόνους πρώτης κατάθεσης, που μπορεί να φτάνει ακόμη και το 100% του ποσού που καταθέτει ο νέος χρήστης. Αν, για παράδειγμα, κάποιος καταθέσει 250 ευρώ, η εταιρεία μπορεί να του πιστώσει επιπλέον 250 ευρώ για στοιχηματισμό.

Η κατάχρηση μπόνους (bonus abuse) συνίσταται στο να δημιουργεί κάποιος πολλαπλούς λογαριασμούς -συχνά με στοιχεία τρίτων προσώπων- ώστε να εισπράττει επανειλημμένα αυτά τα μπόνους, παραβιάζοντας τους όρους χρήσης και παραπλανώντας την εταιρεία ως προς την ταυτότητα του «νέου» πελάτη.

Το ποινικό στοιχείο δεν είναι το ίδιο το μπόνους, αλλά η δόλια απόκτησή του μέσω ψευδών ή δανεικών στοιχείων και οργανωμένης μεθόδευσης.

ARBITAGE BETTING

Αν κάποιος επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία σε δύο ακόμη εταιρείες, με αρχικό κεφάλαιο 750 ευρώ (250 ευρώ σε κάθε μία), και λάβει ισόποσα μπόνους, τότε θα έχει συνολικά διαθέσιμα προς στοιχηματισμό 1.500 ευρώ.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν αγώνα με σχετικά μοιρασμένες αποδόσεις. Εστω ότι οι αποδόσεις είναι 2,6 για τον γηπεδούχο, 3,2 για την ισοπαλία και 3,1 για τον φιλοξενούμενο – τιμές απολύτως ρεαλιστικές για αμφίρροπο παιχνίδι.

Ο παίκτης ποντάρει: 500 ευρώ στη νίκη του γηπεδούχου, 500 ευρώ στην ισοπαλία, 500 ευρώ στη νίκη του φιλοξενούμενου. Αν κερδίσει ο γηπεδούχος: 500 x 2,6 = 1.300 ευρώ. Αν έρθει ισοπαλία: 500 x 3,2 = 1.600 ευρώ. Αν κερδίσει ο φιλοξενούμενος: 500 x 3,1 = 1.550 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το επιστρεφόμενο ποσό υπερβαίνει τα 750 ευρώ που ήταν το αρχικό κεφάλαιο του παίκτη. Δηλαδή, όποιο αποτέλεσμα κι αν έρθει, προκύπτει κέρδος. Αυτή είναι η λογική του arbitrage betting: η κάλυψη όλων των πιθανών αποτελεσμάτων ώστε να «κλειδώνει» κέρδος.

Το «arbitrage betting» ή «sure betting» είναι στρατηγική που εκμεταλλεύεται διαφορές αποδόσεων μεταξύ διαφορετικών εταιρειών για το ίδιο γεγονός. Κάποιος μπορεί να ποντάρει σε όλα τα πιθανά αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας σχεδόν βέβαιο κέρδος. Αυτή η στρατηγική δεν είναι παράνομη, αλλά οι στοιχηματικές εταιρείες, εφόσον την αντιληφθούν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν περιορισμούς στον λογαριασμό του παίκτη ή ακόμα και να διαγράψουν τον λογαριασμό του.

Το ποινικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στη στρατηγική στοιχηματισμού, αλλά στη χρήση στοιχείων τρίτων προσώπων χωρίς νόμιμη βάση, στην παραπλάνηση των εταιρειών για την ταυτότητα των χρηστών, στη συστηματική εξαπάτηση για την απόκτηση οικονομικού οφέλους και στην ενδεχόμενη νομιμοποίηση των κερδών μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Επομένως, η υπόθεση αφορά οργανωμένη οικονομική απάτη σε ψηφιακό περιβάλλον και όχι κλασικές μορφές «παράνομου τζόγου». Το επίδικο δεν ήταν το ίδιο το στοίχημα, αλλά η δόλια εκμετάλλευση των μηχανισμών προώθησης και λειτουργίας των νόμιμων εταιρειών.

Μένει να φανεί αν οι κατηγορίες θα μπορέσουν να αποδειχθούν στις δικαστικές αίθουσες.

