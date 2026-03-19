Τι είναι το South Pars Gas Field για το οποίο απειλεί ο Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν ολοκληρωτικά το τεράστιο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου στη Νότια Παρς (South Pars Gas Field) του Ιράν, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις στο Κατάρ ή κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στην ισραηλινή επίθεση κατά του στρατηγικής σημασίας πεδίου φυσικού αερίου στη Νότια Παρς, τονίζοντας ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί «μήνυμα» προς την Τεχεράνη για τις κινήσεις της στο Στενό του Ορμούζ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί. Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό ή οποιαδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μια μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ.

Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο South Pars, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ – σε αυτήν την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει. Δεν θέλω να επιτρέψω αυτήν την καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει για το μέλλον του Ιράν, ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ LNG ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ δεχθεί ξανά επίθεση, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τι είναι το South Pars Gas Field

Το South Pars/North Dome Gas-Condensate Field δεν είναι απλώς ένα μεγάλο κοίτασμα υδρογονανθράκων, αλλά ο σημαντικότερος ενιαίος πυλώνας φυσικού αερίου στον πλανήτη. Βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και μοιράζεται ανάμεσα στο Ιράν, που εκμεταλλεύεται το τμήμα South Pars, και το Κατάρ, που εκμεταλλεύεται το τμήμα North Dome/North Field.

Η σημασία του αποτυπώνεται πρωτίστως στο μέγεθός του: πρόκειται για το μεγαλύτερο γνωστό συμβατικό κοίτασμα φυσικού αερίου παγκοσμίως, πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί η ενεργειακή ισχύς του Κατάρ και, σε μεγάλο βαθμό, η εγχώρια ενεργειακή ασφάλεια του Ιράν.

Τι είναι το South Pars που απειλεί να καταστρέψει ο Τραμπ, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον πλανήτη που ανήκει στο Ιράν και το Κατάρ.

Σε οικονομικό επίπεδο, το κοίτασμα είναι κομβικό επειδή τροφοδοτεί τη θέση του Κατάρ ως ενός από τους κορυφαίους εξαγωγείς LNG διεθνώς. Η ανάπτυξη του North Field αποτελεί τη βάση της στρατηγικής του εμιράτου για περαιτέρω αύξηση της υγροποιημένης παραγωγής φυσικού αερίου, με την QatarEnergy να στοχεύει σε δυναμικότητα 142 εκατ. τόνων LNG ετησίως έως το τέλος του 2030.

Αυτό σημαίνει ότι το North Dome δεν αφορά μόνο τα δημόσια έσοδα του Κατάρ, αλλά επηρεάζει άμεσα την τροφοδοσία της Ασίας και της Ευρώπης, ιδίως μετά την αναδιάταξη της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο εξακολουθούν να αντιστοιχούν περίπου στο 80% των κρατικών εσόδων του Κατάρ, στοιχείο που δείχνει πόσο στενά συνδέεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας με την αδιάλειπτη εκμετάλλευση του πεδίου.

Για το Ιράν, το South Pars είναι εξίσου στρατηγικό, αλλά με διαφορετική λειτουργία.

Ενώ η Τεχεράνη διαθέτει τεράστιους πόρους, οι κυρώσεις, οι τεχνολογικοί περιορισμοί και η χρόνια υποεπένδυση έχουν περιορίσει την ικανότητά της να μετατρέψει πλήρως αυτό το γεωλογικό πλεονέκτημα σε εξαγωγική ισχύ. Η EIA σημειώνει ότι χωρίς επενδύσεις σε συμπίεση και διαχείριση πίεσης, η παραγωγή του South Pars κινδυνεύει να υποχωρήσει αισθητά πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Την ίδια στιγμή, περίπου το 94% της ιρανικής παραγωγής αερίου απορροφάται από την εγχώρια αγορά, γεγονός που υπογραμμίζει ότι το πεδίο είναι κρίσιμο πρωτίστως για την εσωτερική ενεργειακή επάρκεια και λιγότερο ως εργαλείο εξαγωγικής επιρροής, σε αντίθεση με το Κατάρ.

Η γεωστρατηγική βαρύτητα του South Pars/North Dome υπερβαίνει κατά πολύ την ενέργεια. Το πεδίο βρίσκεται στον πυρήνα του Περσικού Κόλπου, δίπλα σε μία από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου, τα Στενά του Ορμούζ.

