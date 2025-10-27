Τι είπε η Ράνια Τζίμα για την κόρη της

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Ράνια Τζίμα και αναφέρθηκε τόσο στα δελτία ειδήσεων που παρουσιάζει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια μέσα από τη συχνότητα του MEGA όσο και στο κεφάλαιο της μητρότητας.

Η γνωστή δημοσιογράφος, μιλώντας περιοδικό Vita εξομολογήθηκε ότι ως μητέρα προσπαθεί πρώτα από όλα να είναι τρυφερή. Η Ράνια Τζίμα εξομολογήθηκε ακόμα ότι θέλει να προσφέρει στην κόρη που έχει αποκτήσει με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να νιώθει ηρεμία και πληρότητα.

«Προσπαθώ να είμαι μια μαμά πρωτίστως τρυφερή και μετά οτιδήποτε άλλο. Θέλω να ξέρει ότι σε μένα θα βρίσκει πάντα μια αγκαλιά ανοιχτή και άνευ όρων. Ότι εκεί είναι το καταφύγιό της ό,τι κι αν συμβεί. Να μπορώ να της προσφέρω την ηρεμία και την πληρότητα που μόνο η αγκαλιά της μάνας μας δίνει. Να γνωρίζει ότι την αγαπάμε γιατί υπάρχει, όχι γιατί είναι καλή και όμορφη. Φροντίζω επίσης να είμαι προνοητική, να κάνω, όσο μπορώ, το μέλλον λίγο πιο βατό. Αυστηρή πάντως δεν με λες», εξομολογήθηκε.

«Μεγαλώνοντας ένα κορίτσι, εύχομαι να προχωρήσει πολύ πιο ελεύθερη από τις κοινωνικές υποχρεώσεις που δημιούργησε κατά το παρελθόν στο φύλο της η περιρρέουσα κατάσταση. Θέλω να καταλάβει ότι έχει μια ζωή να ζήσει και έχει υποχρέωση προς τον εαυτό της να τη ζήσει ακριβώς όπως θέλει. Να βιώσει το σώμα της και τις σχέσεις της, όπως ακριβώς η ίδια επιθυμεί. Να μην αισθανθεί ότι χρειάζεται να χωρέσει σε κανενός άλλου επιθυμία, ούτε να την εκπληρώσει», πρόσθεσε η Ράνια Τζίμα.

Παράλληλα η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα όσα έχει μάθει τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του «Μεγάλου Καναλιού».

«Σε γενικές γραμμές, δεν ξεχωρίζω το δελτίο ειδήσεων από οποιαδήποτε άλλη έκφανση της δουλειάς μου. Σίγουρα, όσο μεγαλώνουμε, αισθανόμαστε βαρύτερα την ευθύνη που μας αναλογεί. Ως χαρακτήρας, νομίζω ότι δεν έχω αλλάξει καθόλου στα δομικά στοιχεία μου. Ίσα ίσα, θεωρώ πως στο δελτίο φάνηκαν και επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή ο παρορμητισμός, ο αυθορμητισμός αλλά και η ευαισθησία που με διακατέχουν ίσως αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο.

Όμως με δίδαξε κιόλας η δουλειά – με δίδαξε ότι χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, κάτι που δεν μπορούσα να φανταστώ. Μια πολύ έμπειρη δημοσιογράφος μού είχε πει κάποτε: “Αυτό το επάγγελμα θέλει πειθαρχία, αλλιώς δεν θα την βγάλεις καθαρή”. Το κατάλαβα βιωματικά. Η δουλειά μας απαιτεί πειθαρχία αθλητή – ξεκούραση, καλή διατροφή και δυνατό σώμα», είπε χαρακτηριστικά.

