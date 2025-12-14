Τι είπε ο Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνει
Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο αστυνομικοί
«Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό. Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του για τη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.
«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
