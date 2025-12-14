Τι είπε ο Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνει

«Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό. Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του για τη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.

