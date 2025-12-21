Τι είπε ο Αρναούτογλου για την Τηλεόραση

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε τηλεφωνική παρέμβαση το πρωί της Κυριακής (21-12-2025) στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!». Ο παρουσιαστής μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και για τις δηλώσεις του περί podcast, vidcast και τηλεόρασης. Προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους, για τους οποίους είπε ότι δεν πρόκειται το εξής να πάει καλεσμένος σε κάποια διαδικτυακή συνέντευξη.

«Θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στον Fipster που είναι ένα καταπληκτικό παιδί και τον συμπαθώ και κάνει καταπληκτική δουλειά» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Πίσω από τα podcast κρύφτηκαν τόσα χρόνια, πολλές συνεντεύξεις με κάμερα. Πήγα στην Μαρία Σολωμού γιατί είχαμε την ίδια εταιρεία που διαφημίζαμε. Όχι ότι δεν θέλω να ξαναπάω, δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα το δείξει η τηλεόραση. Θα ήθελα να πάω σε όλα τα podcast, vidcast αλλά όταν η τηλεόραση παίρνει το vidcast και το παίζει, τότε η τηλεόραση παθαίνει κακό.

Αν είναι να γίνεται αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε τηλεόραση, να δουλεύουν τόσοι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών. Πρέπει να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τις τηλεοπτικές εκπομπές», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Είναι αμιγώς προστασία της δουλειάς μου, έτσι το βλέπω. Υπάρχουν φοβερά παιδιά που κάνουν καταπληκτικές συνεντεύξεις. Πρέπει να κρατήσουμε την τηλεόραση ως ένα τηλεοπτικό προϊόν. Γιατί να μη στηρίξω ένα προϊόν που εργάζονται 55 άτομα; Να δώσω συνέντευξη αλλά να μην παιχτεί στην τηλεόραση. Όλα αυτά που κάνουν στο διαδίκτυο, τα έχει κάνει η τηλεόραση χρόνια πριν. Η τηλεόραση να μην εφοδιάζεται από το διαδίκτυο», συνέχισε.

Για τον Γιώργο Λιάγκα ανέφερε: «Όσο κάνω αυτή τη δουλειά δεν μπορώ να κρίνω συνάδελφους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε με τον Γιώργο Λιάγκα εκπομπή αλλά δεν τα καταφέραμε».

