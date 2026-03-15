Τι είπε ο Χρυσοχοϊδης για τα αλκοτέστ που δείχνουν ακριβώς πάνω στο όριο

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ERT News, και αναφερόμενος στα προβλήματα κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής.

Με τη χρήση τεχνολογίας, με drones, με μοτοσικλέτες και επίγειο προσωπικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τους πολίτες, να “μικραίνουμε” τους χρόνους. Και για τον Κηφισό που είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα».

Οπως ανέφερε, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επιλεγούν βασικοί οδικοί άξονες όπου θα ενισχυθεί η αστυνόμευση: «Τις επόμενες μέρες θα επιλέξουμε 10 μεγάλους δρόμους στο λεκανοπέδιο και θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί, έτσι ώστε σε αυτούς τους δρόμους να υπάρχει πολύ αυστηρή αστυνόμευση, ώστε να μην υπάρχει καθόλου στάθμευση».

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση καμερών και τους ελέγχους αλκοτέστ, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Τοποθετούνται οι πιλοτικές κάμερες και λίγο πριν από την κάμερα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές ταμπέλες, οι οποίες θα ενημερώνουν ότι “εδώ γίνεται έλεγχος με κάμερες”».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το σύστημα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει ακόμη οι κλήσεις: «Έχει ξεκινήσει η λειτουργία των καμερών, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή των κλήσεων. Κάποιοι πολίτες συνεχίζουν ακόμη και μπροστά στην κάμερα να προβαίνουν σε παραβάσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί η τόσο μαζική παραβίαση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από όλους μας».

Αναφερόμενος στις κάμερες που εγκαθιστά η περιφέρεια, σημείωσε: «Για τις 300 κάμερες της περιφέρειας, προχωράει η τοποθέτησή τους και αυτές θα αφορούν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ενώ οι κάμερες που “τρέχει” το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι έτοιμες το φθινόπωρο».

Επιπλέον, μίλησε για αλλαγές που εξετάζονται στους ελέγχους αλκοτέστ, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών: «Σχεδιάζουμε, επειδή πράγματι κάποιοι ταλαιπωρούνται, όταν στον έλεγχο αλκοτέστ η ένδειξη είναι μεταξύ 0,20 και 0,40, η Τροχαία να μην κάνει δέσμευση του αυτοκινήτου, αλλά να υπάρχει κάποιος “μεσεγγυούχος”.

Δηλαδή, να μπορεί ο συνοδηγός, εφόσον το αλκοτέστ δείξει ότι δεν είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, τότε να πάρει με δική του ευθύνη το αυτοκίνητο και να το μεταφέρει, όπου επιθυμεί για 12 ώρες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ισχύει πάλι η κατάσχεση και η κράτηση».

