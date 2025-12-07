Τι είπε ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Τι είπε ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα
07 Δεκ. 2025 17:20
Pelop News

O επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν αποκάλυψε ότι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα είναι η διαπραγμάτευση για την τύχη των Γλυπτών του Παρθενώνα αν και δηλώνει αισιόδοξος ότι υπάρχει περιθώριο για επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας στους Times, ο Όσμπορν αναφέρεται σε μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και κάνει λόγο για «κατανοητές απαιτήσεις» της ελληνικής πλευράς.

«Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του μουσείου εδώ και 200 ​​χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Αλλά εξακολουθώ να είμαι αρκετά αισιόδοξος», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μια ζώνη προσγείωσης που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Και αν το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ», πρόσθεσε.

Ο Όσμπορν έχει ζήσει μια μυθιστορηματική ζωή έχοντα περάσει από την πολιτική, τον τραπεζικό τομέα, τη δημοσιογραφία και τώρα στον πολιτισμό και τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

